Saarbrücken - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) spricht sich für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin aus. "Ich kenne Ilse Aigner lange, sie hat die Ernsthaftigkeit, die Bürgernähe und die Erfahrung, die das Amt braucht", sagte Rehlinger dem "Spiegel". Es sei "Zeit für eine Frau in Bellevue", so die stellvertretende SPD-Vorsitzende. "Wann, wenn nicht jetzt?"
Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner wird vor allem von der eigenen Partei im Rennen um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt. In der SPD genießt Aigner ebenfalls große Sympathien. Rehlingers Äußerungen stellen die bislang prominenteste öffentliche sozialdemokratische Unterstützung dar.
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt.
Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner wird vor allem von der eigenen Partei im Rennen um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt. In der SPD genießt Aigner ebenfalls große Sympathien. Rehlingers Äußerungen stellen die bislang prominenteste öffentliche sozialdemokratische Unterstützung dar.
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur