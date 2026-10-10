Fastned ist seit 2017 auf dem deutschen Markt aktiv und betreibt inzwischen rund 70 Standorte. Doch der weitere Ausbau des Schnellladenetzes wird durch langwierige Netzanschlussverfahren und die schwierige Flächensuche gebremst. Im Interview spricht Linda Boll, Deutschlandchefin von Fastned, über die Lehren aus dem Streit um das Deutschlandnetz, die Wirtschaftlichkeit des Geschäfts und ihre Erwartungen an die Ausschreibung für bewirtschaftete Autobahnraststätten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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