Magdeburg - Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 mit 3:0 gewonnen.



Bereits in der 3. Minute erzielte Moritz-Broni Kwarteng das Führungstor für die Hausherren. Hannovers Torhüter Leo Weinkauf hatte sich mit dem Ball am Fuß zu viel Zeit gelassen und spielte unter Druck seinen Teamkollegen Franz Roggow an, der von dem in seinem Rücken angelaufenen Kwarteng überrascht wurde. Letzterer hielt einfach seinen Fuß rein und fälschte das Zuspiel dadurch unhaltbar ins linke Toreck ab.



In der 30. Minute baute Emmanuel Iyoha die Führung für Magdeburg weiter aus. Die Hausherren hatten einen Angriff von hinten gestartet und den Ball auf die linke Seite verlagert, woraufhin ein Steckpass von Hyryläinen, bei Zukowski landete, der sofort mit rechts aus etwa 16 Metern abzog. Hannovers Torhüter Leo Weinkauf konnte den Schuss zwar noch zur Seite abwehren, aber Iyoha nahm den Abpraller auf, dribbelte noch Hannovers Verteidiger Jean Hugonet aus und versenkte das Leder anschließend im Tor.



In der 86. Minute erzielte Mateusz Zukowski den dritten Treffer für die Hausherren. Zukowski war im Zentrum lang geschickt worden und lief gegen aufgerückte Hannoveraner schon in der eigenen Hälfte frei durch. Nach einem kurzen Laufduell mit H96-Verteidiger Maurice Neubauer versenkte Å»ukowski den Ball anschließend im linken unteren Toreck zum 3:0-Endstand.



Durch den Sieg klettert Magdeburg vorerst auf den 4. Tabellenplatz, während Hannover zunächst auf den 12. Rang abrutscht.



Die weiteren Ergebnisse: SV Darmstadt 98 - Energie Cottbus 3:1, VfL Osnabrück - Dynamo Dresden 1:1.





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