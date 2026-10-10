Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen an Diesel aus Russland verkündet. Die USA heben dafür vorübergehend Sanktionen gegen russischen Diesel auf. Der Kreml bestätigte den Deal, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte ihn mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen sein Land scharf. Trump steht in den USA angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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