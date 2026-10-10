Rostock - Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben für Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung gestimmt. Ein Kleiner Parteitag im Pentahotel in Rostock fasste am Samstag den entsprechenden Beschluss.



Die Verhandlungen sollen am Montag beginnen. Zuvor hatten bereits die SPD und die Linken am Freitag ihre Zustimmung zu den Koalitionsverhandlungen gegeben. Mit der Entscheidung der Grünen ist der Weg für Gespräche über eine gemeinsame Regierung in Mecklenburg-Vorpommern.



Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September war die AfD mit 38,2 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft geworden. Die SPD erhielt 35,5 Prozent, während die CDU ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl einfuhr und mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde scheiterte. Die Linkspartei kam auf 6,5 Prozent und die Grünen auf 5,7 Prozent.



Die FDP, die bisher tatsächlich noch im Schweriner Landtag vertreten war, ging in die außerparlamentarische Opposition und kam nur noch auf 1,0 Prozent. Das BSW verpasste bei ihrer Premiere im Nordosten die 5-Prozent-Hürde und kam auf 4,8 Prozent.





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