Augsburg - In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 1:0 gegen den Aufsteiger SV Elversberg durch. Das entscheidende Tor erzielte Livan Burcu in der 81. Minute, als er einen abgewehrten Eckball volley in die linke Ecke des Tores brachte.



Trotz des Siegs bleibt Union Berlin auf dem vorletzten Tabellenplatz und kann optimistischer in die kommenden Partien blicken. Elversberg hingegen musste nach einem starken Saisonstart die zweite Niederlage hinnehmen und rutscht auf Platz acht.



Spektakulär verlief die Partie Augsburg-Bayern. Der Rekordmeister kassierte in der ersten Minute das schnellste Tor der Liga-Geschichte. Nach dem Anstoß ging der Ball direkt zu Neuer, der ihn aber missglückt annahm und letztlich Augsburgs Robin Fellhauer den frühen Treffer ermöglichte.



Erst in der 55. Minute gelang den Bayern der Ausgleich durch Ismael Saibari, nach weiteren gegebenem Treffern von Augsburgs Rodrigo Ribeiro (64.) und Bayerns Nathaniel Brown (80. Minute) stand der Schlussstand 2:2 fest. Dabei gab es aber auch noch vier Bayern-Treffer, die aus verschiedenen Gründen nicht gegeben wurden.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2:3, 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 3:4, SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart 0:2.





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