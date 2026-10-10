Darfst du einen Kaffee-to-go mit zu deinem Bewerbungsgespräch bringen oder solltest du ihn vorher austrinken? Diese Recruiting-Frage schlägt auf Linkedin und Tiktok aktuell große Wellen. Warum die Meinungen dabei gerade zwischen älteren Generationen und der Gen Z auseinandergehen. Wenn du dich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitest, spielst du im Kopf wahrscheinlich schon Teile der Konversation durch. Welche Fragen werden die Verantwortlichen stellen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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