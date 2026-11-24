Berlin - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Zweifel geäußert an den Plänen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos), das Europageschäft von Tiktok mehrheitlich in europäische Hände zu überführen. Die Idee sei zwar grundsätzlich sehr interessant, sagte Wildberger bei einer Veranstaltung des Magazins "Politico". Entscheidend sei aber, was Europa bei einem solchen Deal tatsächlich übernehmen könnte.Der Minister erklärte, ein Kauf der Plattform allein würde nicht ausreichen. Auch die zugrunde liegende Technologie müsste nach Europa übertragen werden, etwa die Technik hinter Werbung, Datenanalyse und Nutzererfahrung. Wenn das woanders laufe, was habe er dann gekauft, sagte Wildberger. Es gehe ja nicht nur um den Zugang, sondern eben auch um die technologische Fähigkeit, die dahinterstehe.Der chinesische Mutterkonzern Bytedance müsse einem solchen Deal mit europäischen Investoren erst zustimmen, sagte Wildberger. Wenn klar sei, dass beide miteinander tanzen wollten, müsse geklärt werden, welche Teile der Plattform und ihrer Technologie tatsächlich übernommen werden könnten.Grundsätzlich schloss Wildberger eine europäische Lösung aber nicht aus. Wenn ein solcher Technologietransfer möglich wäre und sich private Investoren fänden, wäre das natürlich schon eine spannende Sache, sagte er.Weimer hatte am vergangenen Freitag in Brüssel erklärt, bereits mit europäischen Investoren über eine Mehrheitsübernahme des Europageschäfts von Tiktok zu sprechen. Eine europäische Investorengruppe sei bereit, 25 bis 30 Milliarden Euro zu investieren. Deutschland und Österreich hatten den Vorstoß Anfang vergangener Woche mit Sorgen über den Einfluss der Plattform auf die europäische Demokratie begründet.Die genaue Identität der möglichen Investoren hatte Weimer nicht genannt. Zuletzt hatte die "Financial Times" berichtet, dass der deutsche Medienkonzern Axel Springer, zu dem auch "Politico" gehört, Interesse an einer Beteiligung oder Übernahme des europäischen Tiktok-Geschäfts nach US-Vorbild bekundet haben soll. Dazu gibt es bislang keine offizielle Bestätigung. Weimer war von 2000 bis 2002 bei Axel Springer Chefredakteur der "Welt".Wie eine Neuordnung durchgesetzt werden könnte, ist unklar. Kritiker verweisen darauf, dass es bislang keine rechtliche Grundlage für einen erzwungenen Verkauf des Tiktok-Europageschäfts gebe. Auch der Kulturstaatsminister und seine Mitarbeiter nennen derzeit keinen konkreten Plan. Die gemeinsame Erklärung mit Österreich formuliere zunächst das politische Anliegen, teilte Weimers Abteilung auf Anfrage von "Politico" mit.Ein Sprecher von Tiktok sagte gegenüber dem Magazin, dieser "Unsinn" entbehre jeglicher Grundlage. Die Plattform unterliege bereits umfassenden europäischen Vorschriften, darunter dem Digital Services Act (DSA) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).