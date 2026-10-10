München (ots) -Drei Tore in 6 Minuten - der schnellste Hattrick der 3. Liga-Historie! Duisburgs Peter Remmert sorgt mit seinen 3 Toren zwischen der 71. bis 77. Minute zum 3:2 nach 0:2 gegen Hoffenheim II für den 7. Sieg aus den ersten 8 Spielen. Spitzenreiter MSV! "Sowas geht nur in Hollywood und hier, das ist unfassbar. Die erste Halbzeit war das Schlechteste, seit ich hier bin. Die Jungs können damit umgehen, sie haben zumindest eine Reaktion gezeigt. Ich habe eben gehört, schnellster Hattrick der 3.Liga-Geschichte. Das geht nur hier", erklärte ein heiserer Trainer Dietmar Hirsch, der nach dem Freudentaumel über die gelungene Aufholjagd für das Spiel am Dienstag in Saarbrücken (ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport) rät: "Jetzt müssen wir gucken, dass wir runterkommen und der Puls unter dreistellig kommt, dass ich am Dienstag wieder klar bin."Die längste Drittliga-Pause ist beendet - und es gibt Kritiker des 14tägigen Liga-Stopps: Maurizio Gaudino, ehemals Nationalspieler, spricht sich gegen die lange Länderspielpause aus. "Ich bin kein Fan davon. Für Mannschaften, die keine Nationalspieler haben ist die Pause zu lang und für die Nationalspieler ist die Belastung zu hoch."Gelungenes Debüt für André Breitenreiter als neuer Hansa-Coach. Sein Team bleibt sogar zum ersten Mal in der Saison ohne Gegentor. "Ich will das für mich gar nicht zu hoch hängen. Am Ende entscheiden Spieler die Spiele und die Jungs haben das fantastisch gemacht. Es war vorher nicht alles schlecht, die Mannschaft funktioniert. Deswegen war es nicht so schwer den nächsten Entwicklungsschritt anzugehen", erklärt der Ex-Bundesliga-Coach. Für Hansa-Profi Marco Schuster war es ein besonderer Tag: Geburtstagskind, Torschütze und werdender Vater. "Deswegen war der Stresspegel diese Woche höher. Jetzt muss ich schauen, dass ich schnell nach Hause komme, weil das darf ich auf keinen Fall verpassen", erklärt der Torschütze des "Brustlösers" zum 1:0.Aufsteiger Würzburg hat nun fünf der letzten sechs Spiele verloren. "Das ist keine gute Tendenz, die wir gerade haben, aber ich bin sehr optimistisch", betont Trainer Michael Schiele und fügt hinzu: "Wir haben viel zugelassen, aber das liegt auch am Gegner, das ist eine Top-Mannschaft.""Der Waldhof ist wieder da" schallt es aus der Gästekurve nach einem 5:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Trainer Rui Mota hebt auch die Bedeutung seiner Einwechselspieler heraus. "Heute haben wir gesehen, dass wir ein Team sind. Die Jungs haben jede Menge Energie gebracht."Regensburg gelingt ein Befreiungsschlag! Der deutliche 5:0-Erfolg gegen Havelse ist der erste Sieg seit dem ersten Spieltag. Trainer Sascha Hildmann spricht ein "großes Kompliment" an seine Jungs aus. "Ich bin überzeugt von der Mannschaft, die hat einen super Charakter." Nassim Boujellab sticht mit drei Toren gegen seinen Ex-Klub heraus. "Es war mein bestes Drittliga-Spiel meiner Karriere", freut sich der 27-Jährige.Nachfolgend Clips und Stimmen zum 8. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag ab 13.15 Uhr mit der Partie FC Ingolstadt 04 gegen SV Wehen Wiesbaden. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.3. Liga | 8. Spieltag:MSV Duisburg - TSG Hoffenheim II 3:2 | 3:2 nach 0:2! Duisburg siegt nach schnellstem Hattrick der 3.Liga-Geschichte: "Sowas geht nur in Hollywood und hier"Emotionale Bilder im Kreis des MSV Duisburg als Trainer Dietmar Hirsch die Ansprache hält. Nach dem 3:2-Sieg scheint sich die Mannschaft zwei freie Tage erspielt zu haben. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXlMcjRHUkxwU1JwT0tOMlVXY3hRWEtZUVh1djdJd1p5bThKUmhxQWNZTT0=Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Sowas geht nur in Hollywood und hier, das ist unfassbar. Die erste Halbzeit war das Schlechteste seit ich hier bin. Die Jungs können damit umgehen, sie haben zumindest eine Reaktion gezeigt. Ich habe eben gehört, schnellster Hattrick der 3.Liga-Geschichte. Das geht nur hier. Das ist der besondere Charakter. Das war wirklich eine grottenschlechte erste Halbzeit. Wir haben keine Zweikämpfe geführt, keine Intensität, keine Sprints. Das war viel zu wenig. Danach haben wir umgestellt, offensiver. Uns war irgendwann scheißegal, ob wir das Dritte kriegen. Alle sind dann in einen Flow gekommen, das kann man nicht erklären. Das ist diese Leidenschaft, diese Mentalität. Ich will nicht immer so laut sein, wie in der Halbzeit, das gefällt mir nicht. Das, was da in der zweiten Halbzeit war, ich habe eben hier mit meinem Trainerkollegen gestanden, er hat das noch nie erlebt."Über seine angeschlagene Stimme: "Wenn ich über 90 bis 100 Minuten so laut sein muss, dann muss ich mein Coaching wieder etwas ändern. Ich habe mich dann auch anstecken lassen, wir waren alle in einem Boot. Wir haben es alle komplett gedreht und Peter Remmert steht heute über allem. Jetzt müssen wir gucken, dass wir runterkommen und der Puls unter dreistellig kommt, dass ich am Dienstag wieder klar bin." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bC9NQmRpbmZDUUJFb2YwRDVHZUY2TFppdzk1TGxCblp1WjFwNmVrSWJYND0=Peter Remmert, 3 Tore für MSV Duisburg über seinen neuen 3.Liga-Rekord: "Ich habe kein Zeitgefühl, es ging alles ziemlich schnell. Nach dem 2:2 ist das Momentum auf unserer Seite und dann explodiert natürlich auch das Stadion. Dann ist es für jeden Gegner schwer standhaft zu bleiben."Über das Spiel: "Schwierige erste Halbzeit. Wir liegen verdient 2:0 zurück, aber was uns diese Saison auszeichnet, ist, dass wir die Ruhe bewahren und nochmal alles raushauen. Gerade beim Heimspiel können wir unsere Qualitäten mit den Fans im Rücken nochmal besser umsetzen." Über seine Situation: "Jeder fühlt sich gebraucht. Ich war die ersten vier Spiele nicht im Kader. Keine einfache Zeit am Anfang, aber ich habe mich trotzdem immer wohlgefühlt und auch das Vertrauen von allen bekommen. Jeder hat das gleiche Standing in der Mannschaft und wird gebraucht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z3hlRXNMQTNSbENGc1FyS1Z3c1BWZGYzd3l3R1JuVEdUc05NYzRYSmUxVT0=Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim II: "60-65 Minuten lang haben wir ein unfassbares Auswärtsspiel beim Tabellenführer gemacht. Wir haben sie komplett dominiert, müssen halt das dritte und vierte Tor machen. Ehrlicherweise habe ich sowas, wie jetzt, auch noch nie erlebt. Da ist eine Wucht im Stadion entstanden, die in Deutschland Seinesgleichen sucht. Wir sind heute leider der Verlierer, ich weiß immer noch nicht warum, aber es ist so. Wir müssen jetzt als junge Mannschaft die Lehren daraus ziehen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q1MzZ3ZjeFFHcXRrTHFuR0JmUVA5V2w5dVB1aEp6TUx5SWlaTGE0MWpmZz0=Würzburger Kickers - Hansa Rostock 0:2 | Geburtstagskind Schuster beschert Breitenreiter gelungenes DebütAndré Breitenreiter feiert bei seinem Debüt einen 2:0-Auswärtssieg. Nach dem Spiel wird er und sein Team von den mitgereisten Fans abgefeiert. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cnplRzNKQS8zbHhGc1NPRnYwQjVmeHZrQ2dyaXBBdkpSN1pGRVl2NTAzbz0=Michael Schiele, Trainer Würzburger Kickers: "Wir haben viel zugelassen, aber das liegt auch am Gegner, das ist eine Top-Mannschaft. Wir müssen uns natürlich fragen, warum die zweite Halbzeit nicht ganz so gut war, wie die erste."Über die Tendenz von 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen: "Ich habe viel Gutes gesehen, eine top erste Halbzeit. Die war auf Augenhöhe. Das war einer der Aufstiegsaspiranten, wir hatten schon vier Aufstiegsaspiranten in den ersten acht Spielen. Das ist keine gute Tendenz, die wir gerade haben, aber ich bin sehr optimistisch. Natürlich tut die Niederlage weh." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXh0R0ZmWG5kWmtLS2R3SXMyR0t4bWhUMTJhVEU5ZDM4cjVMNWp3TGZ2ST0=André Breitenreiter, Trainer Hansa Rostock: "Insbesondere in der zweiten Halbzeit war es ein sehr dominantes Spiel unserer Mannschaft, sehr kontrolliert, klar im Positionsspiel, so, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen. Dann ist es natürlich nervenaufreibend, aber die Jungs haben sich belohnt. Das erste Mal zu Null in dieser Saison und darüber hinaus drei Punkte, da sind alle sehr glücklich. Ganz wichtig ist, dass die Jungs immer ihr Bestes geben, und das haben sie vorher auch getan. Ich will das für mich gar nicht zu hoch hängen. Am Ende entscheiden Spieler die Spiele und die Jungs haben das heute fantastisch gemacht. Es war vorher nicht alles schlecht, die Mannschaft funktioniert. Deswegen war es nicht so schwer den nächsten Entwicklungsschritt anzugehen. Die Jungs verdienen sich heute das größte Lob."Über das Geburtstagskind, den Torschützen und werdenden Papa Marco Schuster: "Wir haben vorher schon ein bisschen gezittert, dass er nicht doch noch nach Hause fahren muss. Es stand ein Auto bereit. Es ist auch selbstverständlich, weil Fußball nicht alles ist. So eine Geburt eines Kindes ist etwas Besonderes und das bleibt ewig. Aber zum Glück ist alles ruhig geblieben. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass es relativ zeitnah vor dem nächsten Spiel passiert." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VElRRlUxV0RDZ0pXK2F3OWhmL05RREczR2lhMHNOQitTcXc2dml3TGJPTT0=Marco Schuster, Hansa Rostock: "Wir waren drückend überlegen und hatten eine Chance nach der anderen. Dann ist so ein Tor ein Brustlöser, nicht nur für mich persönlich."Über das anstehende Baby-Glück: "Es war eine super aufreibende Woche. Man versucht sich gut darauf vorzubereiten. Man möchte bei der Mannschaft sein, aber so ein besonderes Erlebnis im persönlichen Umfeld will man niemals verpassen. Deswegen war der Stresspegel diese Woche höher. Jetzt muss ich schauen, dass ich schnell nach Hause komme, weil das darf ich auf keinen Fall verpassen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZXhwd0szWHpKQVFlaEVPQmQ5R0F4emFEYWRYcHJwZjViR3lCMjlCTHR0OD0=Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Hansa Rostock, vor dem Spiel über den neuen Trainer André Breitenreiter: "Er ist sehr kommunikativ, sehr leidenschaftlich. Er hat gleich vom ersten Tag an das Zepter übernommen und hat versucht viele Gespräche zu führen. Seine Idee vom Fußball in die Mannschaft hineinzubekommen ist ein Prozess. Es waren gute erste Tage. Ein guter erster positiver Eindruck." Über die Stellschrauben, die Breitenreiter betätigen muss, um das Ziel Aufstieg erreichen zu können: "Es geht darum in der Defensive und Offensive Klarheit reinzubekommen, dazu die Kommunikation mit der Mannschaft, wo wir auf jede Position breit besetzt sind. Am Ende muss er so bleiben, wie er ist, authentisch. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir einen guten Weg zusammen einschlagen werden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WG9yY2RtY1ZYay9WRm1rSnRLL3ZoajRyZ0JobGh1R2czTFExN3h5Uzl0OD0=SG Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim 1:5 | "Das nehme ich auf meine Kappe": Großaspach-Coach Reinhardt stellt sich nach 1:5-Klatsche vor sein TeamPascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Es hört sich scheiße an, wir haben 5:1 verloren, aber ich habe auch viel Positives gesehen. Wir gehen 1:0 in Führung, spielen es gut zwischen den Linien, kriegen dann aber viel zu schnell und zu einfach das 1:1. Das hat uns ein Stück weit aus dem Konzept gebracht. Wir verlieren dann zu viele Zweikämpfe. Wir haben inhaltlich anders begonnen als in den anderen Spielen, das nehme ich auf meine Kappe. Da stelle ich mich vor meine Jungs, weil sie trotzdem viel investiert haben. Das nehme ich heute auch in der Höhe, auch wenn es zu hoch war, schon auf meine Kappe..... Der letzte Punch hat gefehlt. Ich spreche keinen einzigen Spieler den Willen ab, ganz im Gegenteil. Wir wollten es die ganze Zeit. .....Wir werden nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern das gemeinsam analysieren. Die Fehler sucht jeder bei sich selbst. Ich fange bei mir an, was mache ich schlecht oder das Trainerteam und erst dann kommt die Mannschaft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2FzUDBxYzFJNVFzVjhOV2l5NzBFcC9yZlYxR3pvU2lxKzAwM0NNa1JIdz0=Rui Mota, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Es war ein schwieriges Spiel. Der Gegner hat von Beginn an früh gepresst und wir haben uns dann das Gegentor gefangen. Danach haben wir angefangen mehr zu spielen, wir haben direkt den Ausgleich geschafft. Das macht dann den Unterschied, weil wir auch das 2:1 nachgelegt haben. Wir haben eine gute Mannschaft und Spieler auf der Bank, die reinkommen und helfen können. Ich sage ihnen immer, dass es nicht nur darum geht, wer anfängt, sondern auch wer reinkommt. Heute haben wir gesehen, dass wir ein Team sind. Die Jungs haben jede Menge Energie gebracht. Ich freue mich über den Sieg und auch über die fantastische Unterstützung der Fans." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V1p6bHM4SXFVdjEzMUtkNnY4a3ZuTmlJTGc2OU9QbmkyU3Vua3VEU3REWT0=Lovis Bierschenk, SV Waldhof Mannheim: "Wir sind happy und haben einen verdienten Sieg eingefahren. Wir waren alle extrem frisch. Es tat gut für den Kopf, dass man mal ein paar Tage frei bekommt. Aber wir haben auch sehr hart gearbeitet, als wir zurückgekommen sind. Das hat sich heute ausgezahlt."Maurizio Gaudino, Ur-Mannheimer und ehemaliger Nationalspieler, spricht sich gegen die lange Länderspielpause aus: "Ich bin kein Fan davon. Das hilft vielleicht den Mannschaften, die gerade keinen Rhythmus haben oder schlecht punkten. Für Mannschaften, die keine Nationalspieler haben ist die Pause zu lang und für die Nationalspieler ist die Belastung zu hoch." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVlFaHFiT1ZWQ2NIQXNLcjFyMCtOTllWZTRTSW93Q0paSGJ2YjNtL0o0cz0=Jahn Regensburg - TSV Havelse 5:0 | Regensburgs Nassim Boujellab trifft dreifach gegen Ex-VereinSascha Hildmann, Trainer Jahn Regensburg: "Es ist absolut top für uns alle. Ich bin überzeugt von der Mannschaft, die hat einen super Charakter. Meine Mannschaft hat richtig gut gespielt, man muss auch erstmal 5:0 gewinnen. Großes Kompliment an die Mannschaft. Nassim fühlt sich hier richtig wohl und ist ein Top-Profi. Er ist angesehen und jeder freut sich für ihn." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c2QyNkx2VjN5Y3prTk9VVHg5NktBblFmVHppTHpXNko3ODJLZDJXcmplVT0=Nassim Boujellab, Spieler Jahn Regensburg: "Es war mein bestes Drittliga-Spiel meiner Karriere, allein weil ich noch nie drei Tore geschossen habe. Ich juble normalerweise euphorischer, aber heute ist es mir schwergefallen, denn ich habe Havelse sehr viel zu verdanken. In meinem Herz steht Havelse auf einer Stufe mit Schalke (Sein Jugendverein, Anm. d. Red.)." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NkVma2NlMWFlaFVHcGNrelU1MmJnelVTd09yNjdVazIvYlpiOEl0ckNkMD0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Es ist heute einfach nichts zusammengelaufen. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel, von beiden Teams war es wenig, aber Regensburg war immerhin effektiv. Es ist ein Tag, an dem du froh sein musst, dass es nicht höher ausgefallen ist. Wir müssen das Spiel schnell abhaken. Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YVdCR1NabTU4OVBNcWFOdkNUZTJucjd2Z3V2bGVxMm1ZdTdodWw4WElKUT0=Fortuna Köln - 1. FC Saarbrücken 0:0 | Saarbrücken auswärts weiterhin ohne NiederlageMatthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "Es ist ein gutes 0:0 für uns. Wir hatten in vielen Phasen die Spielkontrolle, die uns Saarbrücken auch überlassen hat. In der zweiten Halbzeit gab's dann kaum noch Möglichkeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RTBKSkNmRHo0eXRtTmRnYTNaMlJWeTE5TWZwWm9HME1JcHJmVEpTaDFwST0=Argirios Giannikis, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Wir haben in der Anfangsphase ein gutes Spiel gemacht, wo wir das Tor hätten erzielen können. Danach haben wir die Partie zwar kontrolliert, aber waren nicht mehr gefährlich. Es wäre heute mehr drin gewesen. Man hat gemerkt, dass wir drei Wochen Pause hatten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TjkvV3p6NlNzK3VMd2ZYbkRtdjNrSWpiY0paR3NYaXF1alhhV01Kc0hOQT0=SV Meppen - VfB Stuttgart II 1:1 | "Der Punkt fühlt sich schlecht an"Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Der Punkt fühlt sich schlecht an, weil wir so viele gute Chancen hatten. Am Anfang hatten wir Glück, aber danach haben wir zu viele Möglichkeiten vergeben. Wir haben einen Punkt mehr, der kann noch wichtig werden, aber trotzdem müssen wir zwei Zähler mehr einfahren. Wir haben starke Moral in der Truppe, aber die Chancen-Verwertung begleitet uns schon länger. Der Ball muss über die Linie." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U0N2dTUwTWVWSHBJRzVMWnh2TFpKano5K1N3ODhGbXNrVnZTdERsTlFRcz0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DU0N2dTUwTWVWSHBJRzVMWnh2TFpKano5K1N3ODhGbXNrVnZTdERsTlFRcz0%3D&tt1=GUg0og6_ONe3fOaduZJ4XUBHuxQ9KVkWL9BJxtQR-eYJUMpqicDKasNtESEH-x8oxssPKf-MbDwCVDKamVkZADhecwceFox8dlLYwqG_j9G)Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Wir müssen mit dem 1:1 zufrieden sein, wir haben nicht mehr verdient. Der Ausgleich von Meppen war verdient. In der zweiten Halbzeit war Meppen besser und von uns kam zu wenig. Ich bin froh über den Punkt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VzlxMUF5Y0g4NlJ3d1RHRFV1bDFDYWI1RDlTUEduVEI2dWJkUTZQSU5jMD0= (https://www.ui-deref.de/r/?to=https://www.clipro.tv/player%3FpublishJobID%3DVzlxMUF5Y0g4NlJ3d1RHRFV1bDFDYWI1RDlTUEduVEI2dWJkUTZQSU5jMD0%3D&tt1=j17vTazbWg9h89jxgnWbQXFRmLrLumoVgBNEY5kldNEJUMpqicDKahqtQ9tfglvT1fZ5QzqNxHACVDKamVkZADhecwceFox8dlLYwqG_j9G)Die 3. Liga bleibt langfristig bei MagentaSport! Telekom erwirbt die exklusiven Live-Rechte bis 2031Die Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und zeigt die 3. Liga bis einschließlich der Saison 2030/31. Die Vereinbarung umfasst alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind. Hinzu kommen umfangreiche Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Welche Bedeutung die Partnerschaft für die Entwicklung der 3. Liga hat, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Seit MagentaSport zur Saison 2017/18 mit den Übertragungen begonnen hat, haben sich die TV-Reichweiten der Liga versiebenfacht. Gleichzeitig sind sowohl die Präsenz in den sozialen Medien als auch die digitale Verbreitung der Inhalte deutlich gewachsen. Mit der neuen Vereinbarung setzen DFB und Telekom diese Entwicklung langfristig fort.3. Liga | 8. SpieltagSonntag, 11.10.2026ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbadenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC Verl3. Liga | 9. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel:Hansa Rostock - SV Meppen, Rot-Weiß Essen - Fortuna Köln, VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II, 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg, TSV Havelse - Würzburger KickersMittwoch, 14.10.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04, SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen, Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf, SC Verl - SSV Jahn Regensburg, Viktoria Köln - SG Sonnenhof GroßaspachPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6368606