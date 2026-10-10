Leipzig - In der Samstagabendpartie des 5. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig die Eintracht Frankfurt mit einem deutlichen 6:0-Sieg deklassiert.



Die Leipziger starteten furios und gingen bereits in der ersten Minute durch Ezechiel Banzuzi in Führung. Christopher Nkunku erhöhte in der fünften Minute auf 2:0, nachdem er von Antonio Nusa mustergültig bedient wurde. Noch vor der Halbzeitpause erzielte Nkunku zwei weitere Treffer in der 41. und 44. Minute, womit er einen lupenreinen Hattrick perfekt machte.



In der zweiten Halbzeit setzte Leipzig seinen dominanten Auftritt fort. Antonio Nusa trug sich in der 54. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Obwohl die Leipziger ab jetzt spürbar in den Schongang schalteten, legte Tidiam Gomis in der 89. Minute nochmal nach. Die Frankfurter Defensive zeigte sich überfordert und konnte den Angriffen der Leipziger kaum etwas entgegensetzen.



Frankfurt hatte zwar einige Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen, scheiterte jedoch mehrfach am starken Leipziger Torhüter Vandevoordt. Besonders auffällig war die Schwäche der Frankfurter Defensive, die nach fünf Spieltagen bereits 15 Gegentore hinnehmen musste.



Mit diesem Sieg setzt Leipzig seine beeindruckende Heimserie fort und feiert den achten Bundesliga-Heimsieg in Folge - Platz fünf ist das Resultat. Für Frankfurt hingegen bleibt die Auswärtsreise nach Leipzig ein bitterer Rückschlag, nachdem sie zuvor auswärts ungeschlagen geblieben waren - sie finden sich auf Rang 13 wieder.





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