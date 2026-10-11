Die Zalando-Aktie meldet sich mit einem kräftigen Wochenplus von +6,87% zurück. Nach mehreren schwachen Monaten steigt der Kurs auf 23,80 € und entfernt sich damit wieder von der wichtigen Unterstützungszone. Für eine nachhaltige Trendwende reicht die Erholung allerdings noch nicht aus. Nun müssen die Käufer zeigen, ob sie auch den nächsten Widerstandsbereich überwinden können. Chartanalyse zur Zalando-Aktie Der Kurs der Zalando-Aktie war 2025 in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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