Die Okta-Aktie erlebt ein eindrucksvolles Comeback und springt mit einem Wochengewinn von +9,76% auf 232,13 US$. Seit dem Frühjahr hat sich der Kurs damit nahezu vervierfacht. Kurzfristig bestätigen RSI und MACD die Rallye, doch unmittelbar voraus wartet eine wichtige Widerstandszone. Auch das langfristige Elliott-Wellen-Szenario mahnt trotz der enormen Dynamik zur Vorsicht. Chartanalyse zur Okta-Aktie Der Kurs der Okta-Aktie hat die Widerstandszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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