Basel - Wie wird aus einer im Labor entwickelten Idee eine neue medizinische Innovation? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstaltung von Bayer Co.Lab Connect Basel. Thematisiert wurde bei der Veranstaltung die Unterstützung, die junge Life-Science-Unternehmen benötigen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem anwendbaren Produkt weiterzuentwickeln, nämlich durch Zugang zu Kapital, unternehmerische Erfahrung, rechtliche und regulatorische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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