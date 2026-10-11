Kiew / Washington - Die ukrainische Regierung weist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einem neuen Präsidenten zurück. Aussenminister Andrij Sybiha schrieb am Abend auf der Plattform X, Selenskyj geniesse die Unterstützung des ukrainischen Volkes und dieses habe das Recht, selbst zu entscheiden. «Äusserungen aus dem Ausland bestätigen nur, dass er seine Aufgabe gut erfüllt. Er verdient Unterstützung.» Russland beschoss die ukrainische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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