Moderna hat am Freitag einen der stärksten Handelstage des Jahres hingelegt. Die Aktie sprang um +14,2% auf 225 US$ und markierte damit gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch. Rückenwind kam von neuen Plänen aus den USA rund um personalisierte Krebsimpfstoffe und ausgerechnet am selben Tag kehrte Moderna auch noch in den Nasdaq 100 zurück. Bei Krebsimpfstoffen wird es für Moderna immer ernster Auslöser für den jüngsten Schub waren neue Details zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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