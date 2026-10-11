Bei Thyssenkrupp passiert inzwischen tatsächlich das, worüber jahrelang nur gesprochen wurde. Der Konzern wird Stück für Stück auseinandergebaut, TKMS steht bereits separat an der Börse und mit tk accelis folgt Ende Oktober der nächste Schritt. Parallel soll ausgerechnet die gebeutelte Stahlsparte wieder ordentlich Geld verdienen. Ende Oktober wird das nächste Stück herausgelöst Am 28. Oktober soll nach Informationen von Reuters tk accelis an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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