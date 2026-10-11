Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat überraschend angekündigt, dass er sich demnächst einer Lungenoperation unterziehen muss. "Kürzlich haben die Ärzte bei einigen Kontrollen einen begrenzten Knoten in meiner Lunge festgestellt. Er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und ist gut lokalisiert. Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht und ihrem Rat folgend habe ich mich zu einer Operation entschlossen, um ihn entfernen zu lassen. Der Eingriff ist bereits für die nächsten Tage geplant", sagte er nach dem Mittagsgebet auf dem Petersplatz am Sonntag.
Leo XIV. ist seit dem 8. Mai 2025 der Bischof von Rom und als Papst Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sowie Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Er wurde als Nachfolger des im April 2025 verstorbenen Papst Franziskus im vierten Wahlgang zum Papst gewählt.
Leo XIV. ist seit dem 8. Mai 2025 der Bischof von Rom und als Papst Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sowie Staatsoberhaupt des Staates der Vatikanstadt. Er wurde als Nachfolger des im April 2025 verstorbenen Papst Franziskus im vierten Wahlgang zum Papst gewählt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur