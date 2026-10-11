Singapur - Max Verstappen hat das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gewonnen. Der Red-Bull-Pilot fuhr am Sonntag vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Mercedes-Pilot Kimi Antonelli über die Ziellinie und feierte damit seinen ersten Sieg auf dem Marina Bay Street Circuit. Antonelli konnte derweil seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 102 Punkte ausbauen.



Das Rennen begann mit einem spannenden Duell zwischen Verstappen und Leclerc, wobei der Niederländer seine Poleposition erfolgreich verteidigte. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, der als einziger Fahrer aus den Top 6 auf Medium-Reifen startete, verlor im Verlauf des Rennens an Boden und musste sich schließlich mit dem sechsten Platz hinter den McLaren-Piloten zufriedengeben. Audi-Fahrer Nico Hülkenberg zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den achten Platz, indem er Mercedes-Pilot George Russell bis zum Ziel hinter sich hielt.



Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe, wobei Red-Bull Pilot Isack Hadjar in den letzten Runden Alpine-Fahrer Pierre Gasly überholte und sich den letzten Punkt für Red Bull sicherte. Russell kämpfte hart, konnte jedoch Hülkenberg nicht überholen und musste sich mit Platz neun begnügen.



Das Rennen war geprägt von strategischen Boxenstopps und einigen Zwischenfällen. Aston-Martin-Pilot Lance Stroll musste sein Auto abstellen, was zu einem virtuellen Safety Car führte. Antonelli erhielt eine Verwarnung wegen Überschreitens der Streckenbegrenzungen, konnte jedoch eine Strafe vermeiden. Die Funkprobleme bei Verstappen sorgten für zusätzliche Spannung, beeinträchtigten jedoch nicht seinen Siegeszug. Nun richtet sich der Fokus auf das nächste Rennen in Austin, wo die Entscheidung in der Weltmeisterschaft fallen könnte.





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