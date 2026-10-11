Köln - Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. Es war das 101. Rhein-Derby zwischen den beiden Vereinen.



Die Kölner gingen in der 26. Minute durch Isak Jóhannesson in Führung. Nach einem Freistoß von Borna Sosa landete der Ball bei Jóhannesson, der aus dem Rückraum per Volley ins obere linke Eck traf. Die Gladbacher glichen in der 39. Minute durch Joe Scally aus, der nach einer missglückten Kopfballverlängerung von Simpson-Pusey aus kurzer Distanz einnetzte.



In der zweiten Halbzeit belohnte Said El Mala die Druckphase der Kölner mit einem sehenswerten Treffer in der 67. Minute. Nach einem Ballgewinn von Jóhannesson und einem schnellen Pass von Maina zog El Mala schnell in die Mitte und schlenzte den Ball ins lange Eck. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:1 für die Hausherren.



Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und einigen Verletzungen geprägt. Besonders bitter für die Kölner war die Verletzung von Ellyes Skhiri, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Foul von Florian Neuhaus mit der Trage vom Platz gebracht werden musste. Tom Krauß ersetzte ihn zur zweiten Halbzeit.



Die Gladbacher, die unter ihrem neuen Trainer Alexander Blessin antraten, zeigten sich kämpferisch, konnten jedoch die Niederlage nicht abwenden. Trotz einer engagierten Leistung und einiger Wechsel in der zweiten Halbzeit gelang es ihnen nicht, die Kölner Defensive erneut zu überwinden. Die Kölner hingegen sicherten sich mit diesem Sieg wichtige Punkte und konnten ihren Heimvorteil nutzen.





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