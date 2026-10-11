Redmond - Microsoft-Chef Satya Nadella hat aus Sorge vor einem Kontrollverlust eine Art «Notbremse» in Künstlicher Intelligenz gefordert. Ein Mensch müsse immer in der Lage sein, ein KI-Modell mitten in einer Aufgabe zu stoppen oder abzuschalten, schrieb Nadella in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. Hochentwickelte Modelle würden dafür auch fortgeschrittene Mechanismen zur Eindämmung erfordern, betonte der Chef des Software-Konzerns, der selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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