Gold bleibt als Krisenmetall gefragt, Kupfer wird für Stromnetze und KI-Infrastruktur unverzichtbar und bei Seltenen Erden will sich der Westen aus Chinas Abhängigkeit lösen. Damit rücken Rohstoffvorkommen zunehmend ins Zentrum strategischer Investitionen. Doch neue Minen entstehen nicht über Nacht. Exploration, Genehmigungen und Finanzierung entscheiden darüber, wer vom steigenden Bedarf tatsächlich profitieren kann. Besonders interessant sind Unternehmen, die bereits große Lagerstätten kontrollieren oder über Beteiligungen und Lizenzgebühren an neuen Entdeckungen partizipieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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