Bonn - Der September 2026 ist der zweitwärmste September gewesen, der jemals weltweit verzeichnet wurde. Das geht aus einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die globalen Temperaturen lagen demnach um 1,63°C über dem vorindustriellen Niveau und überschritten damit zum zweiten Mal in Folge die Marke von 1,5°C.



Die Meeresoberflächentemperaturen für den Bereich von 60°S bis 60°N erreichten im September einen Rekordwert, was auf die sich verstärkenden El-Nino-Bedingungen zurückzuführen ist. Diese Bedingungen könnten zu einem der stärksten El-Nino-Ereignisse führen, die jemals aufgezeichnet wurden. Gleichzeitig erreichte das Meereis um die Antarktis sein drittniedrigstes jährliches Wintermaximum.



In Europa hielt der September die ungewöhnlich warmen und trockenen Bedingungen des Sommers aufrecht. Es war der drittwärmste September für Europa insgesamt, während Westeuropa seinen gemeinsam wärmsten September verzeichnete. Die anhaltende Trockenheit führte zu extrem niedrigen Flusspegeln in Teilen des Rheins, der Donau, der Weichsel und der Garonne-Dordogne, was zu Störungen in der Schifffahrt, der Wasserversorgung und der Landwirtschaft führte. Später im Monat brachte Regen in einigen Gebieten Erleichterung, während in Teilen Nord- und Nordosteuropas sowie in der Türkei überdurchschnittlich nasse Bedingungen herrschten.



"Das Überschreiten der langfristigen Grenze des Pariser Abkommens ist nur eine Frage der Zeit", sagte Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus-Klimadienstes. "Wie weit wir diese Grenze überschreiten und wie lange dies andauern wird, liegt noch in unserer Hand."





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