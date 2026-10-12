von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Casagrande, mit Aduno Pay tritt ein neuer Schweizer Player in einen stark konsolidierten Payment-Markt ein. Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen Anbieter? Marco Casagrande: Der Schweizer Payment-Markt ist stark konsolidiert und gleichzeitig so dynamisch wie selten zuvor. Händlerinnen und Händler erwarten heute mehr Transparenz, mehr Flexibilität und mehr Nähe. Gleichzeitig wächst die Verunsicherung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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