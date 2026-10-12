Rüsselsheim / Poissy, 11. Oktober 2026 (ots) -- Time 2 meet again: Citroën lässt eine Ikone wieder aufleben und präsentiert das 2CV Concept*. Eine moderne, intelligente und erfrischende Antwort auf die Mobilitätsanforderungen von morgen.- Vom Original inspiriert verkörpert das Konzept jene Werte, die den 2CV auszeichnen: Erschwinglichkeit, Leichtigkeit, Praktikabilität, Vielseitigkeit und Charakter.- Das 2CV Concept gibt einen Ausblick auf ein Serienmodell, das Citroën bis 2028 vorstellen wird. Es soll in Europa produziert werden, einen Einstiegspreis von rund 15.000 Euro anvisieren und die zukünftigen europäischen E-Car-Regularien erfüllen.Manche Automobile prägen eine Epoche. Andere überdauern Generationen. Kaum ein Fahrzeug hat die universelle Vorstellung von Freiheit so verkörpert und geprägt wie der Citroën 2CV - in Deutschland liebevoll "Ente" genannt. Heute lässt sich Citroën von dieser Legende inspirieren und präsentiert auf dem Pariser Autosalon 2026 ihre radikal zeitgemäße Interpretation: das 2CV Concept.Elektrisch, minimalistisch, erschwinglich, kompakt und genial durchdacht überträgt das Konzept den Geist des historischen 2CV auf die Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig gibt es einen Ausblick auf ein künftiges Serienmodell, das bis 2028 das Citroën-Modellportfolio erweitern soll. Mit seinem unverwechselbaren, frischen und sympathischen Design verfolgt es das Ziel, die Faszination elektrischer Mobilität neu zu entfachen."Den 2CV neu zu erfinden bedeutet nicht, ein Auto der Vergangenheit zu kopieren. Es bedeutet, die Eigenschaften neu zu interpretieren, die ihn einst einzigartig gemacht haben: seine Einfachheit, seine Zugänglichkeit und die Freiheit, die er seinen Nutzern schenkte. Mit dem 2CV Concept übertragen wir diesen Geist in die Gegenwart, um Elektromobilität einfacher, menschlicher und begehrenswerter zu machen. Die Welt hat sich verändert. Die Idee dahinter ist jedoch dieselbe geblieben: das Leben mit Citroën schöner zu machen." Xavier Chardon, CEO Citroën.Volltext und alle Details: Presseportal | Citroën Deutschland (https://www.media.stellantis.com/de-de/citroen)* Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Konzeptfahrzeug, das nicht frei verkäuflich ist. Das Fahrzeug ist nicht homologiert. Offizielle Angaben des Herstellers zu Verbrauch und Emissionen liegen nicht vor.Presse-Kontakt:Anna von TeuffelPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Citroën Deutschland+49 1520 273 0 576anna.vonteuffel@stellantis.comOriginal-Content von: CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18768/40000202