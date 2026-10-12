Die AbCellera-Aktie hat innerhalb weniger Monate eine beeindruckende Rallye hingelegt. Vom Frühjahrstief bei rund 3,00 US$ stieg der Kurs zeitweise bis auf 15,00 US$. Nach diesem Anstieg läuft nun eine erste größere Konsolidierung. Bei 12,55 US$ versucht die Aktie, sich zu stabilisieren. Die nachlassende Dynamik mahnt kurzfristig allerdings zur Vorsicht. Chartanalyse zur AbCellera-Aktie Der Kurs der AbCellera-Aktie hat mehrere langfristige Widerstände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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