Der DAX bleibt weiter auf Talfahrt. In der zurückliegenden Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich knapp 144Punkte ein und schloss -0,57% tiefer mit 25.087 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Infineon und Deutsche Telekom, Zalando war bester DAX-Wert. Geht es weiter abwärts oder kommt nun die große Erholung? Erst rauf, dann runter und wieder rauf Nach einem freundlichen Wochenstart mit Gewinnen am Montag und Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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