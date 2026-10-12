Die Bayer-Aktie steht nach ihrer kräftigen Erholung erneut unter Druck. Seit dem Tief bei rund 18,00 € hatte sich der Kurs zeitweise nahezu verdreifacht, scheiterte zuletzt jedoch am Widerstandsbereich um 55,00 €. Inzwischen notiert die Aktie bei 43,77 €. Der aktuelle Rücksetzer könnte nun entscheiden, ob die Erholung lediglich pausiert oder bereits beendet ist. Chartanalyse zur Bayer-Aktie Langfristig bewegt sich der Kurs der Bayer-Aktie weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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