Die PepsiCo-Aktie ist auf ein außergewöhnlich niedriges Bewertungsniveau gefallen. Gleichzeitig lockt eine historisch hohe Dividendenrendite. Ist jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt? Während sich an der Wall Street alles um den KI-Boom dreht, könnte sich bei einem traditionsreichen Dividendenwert eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit ergeben. Die Aktie des Getränke- und Snackgiganten PepsiCo ist inzwischen so niedrig bewertet wie zuletzt während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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