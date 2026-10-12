650 Drohnen greifen Region Moskau an: Warum der Drohnenkrieg jetzt neue Abfangsysteme erzwingt

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Der Krieg in der Ukraine zeigt erneut, wie stark sich die Anforderungen an moderne Luftverteidigung verändern. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin wurden in der Nacht zum Dienstag mehr als 650 ukrainische Drohnen in Richtung Moskau gestartet. Der Gouverneur der umliegenden Region meldete 185 zerstörte oder zum Absturz gebrachte Drohnen. Gleichzeitig kamen zwei Menschen ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt und Wohngebäude sowie Fahrzeuge beschädigt. Der Angriff verdeutlicht damit nicht nur die zunehmende Reichweite unbemannter Systeme, sondern vor allem ein wachsendes Problem für die Verteidigung: Wie lassen sich sehr große Mengen an Drohnen gleichzeitig erkennen und möglichst wirtschaftlich abfangen? Genau an dieser Frage arbeitet inzwischen eine ganze Defense-Tech-Industrie. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) meldete ausgerechnet am 6. Oktober neue Fortschritte bei seiner Schwerlast-Abfangdrohne ZenaDrone 2000.

650 Drohnen verändern die Rechnung der Luftverteidigung

Reuters bezeichnet den Angriff als einen der größten Drohnenangriffe auf Moskau und die umliegende Region seit Beginn des Krieges. Russische Militärblogger berichteten außerdem über einen Treffer auf ein großes Treibstofflager in der Region; Teile dieser Angaben waren zunächst nicht unabhängig bestätigt. Entscheidend für die technologische Entwicklung ist jedoch weniger ein einzelnes Ziel als die Größenordnung des Angriffs. Luftverteidigung muss heute nicht mehr nur einzelne Flugzeuge, Raketen oder Drohnen erkennen. Sie muss potenziell Hunderte unbemannte Systeme gleichzeitig verfolgen, priorisieren und bekämpfen. Je größer solche Angriffswellen werden, desto wichtiger werden deshalb skalierbare Abwehrsysteme.

Nicht jede Drohne lässt sich mit einer teuren Rakete bekämpfen

Das bedeutet keineswegs, dass klassische Flugabwehrraketen überflüssig werden. Sie bleiben insbesondere gegen schnelle, weitreichende oder besonders gefährliche Ziele unverzichtbar. Bei massenhaften Drohnenangriffen entsteht jedoch zusätzlich ein wirtschaftliches und logistisches Problem: Abfangmunition ist begrenzt und Luftverteidigungssysteme müssen sehr unterschiedliche Bedrohungen gleichzeitig bearbeiten. Deshalb entsteht zunehmend eine gestaffelte Verteidigung aus Radar und Sensorik, elektronischer Kampfführung, klassischen Flugabwehrsystemen sowie günstigeren Interceptor-Drohnen. Die NATO hat diese Entwicklung inzwischen zu einer strategischen Priorität gemacht und will nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten investieren.

ZenaTech baut einen größeren Interceptor für längere Einsätze

Hier entsteht der Bezug zu ZenaTech. Das Unternehmen meldete am 6. Oktober neue Fortschritte beim ZenaDrone 2000, einer autonomen Schwerlastplattform, die für die Abwehr von Drohnen und koordinierten Schwarmangriffen entwickelt wird. Der erste vollständige Prototyp wird derzeit im ZenaDrone-Standort in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgebaut. Nach Unternehmensangaben ist die Flugzeugzelle fertiggestellt, der benzinbetriebene Antrieb wurde auf dem Prüfstand getestet und auch die Autonomie-Software des Flugcontrollers absolvierte Bodentests. Das Konzept sieht ein maximales Startgewicht von 200 Kilogramm, bis zu 40 Kilogramm Nutzlast und eine Schwebeflugdauer von mehr als vier Stunden vor. Eine 360-Grad-Kameraabdeckung soll später die Erkennung von Bedrohungen unterstützen. All diese Leistungswerte sind derzeit allerdings Entwicklungsziele und müssen erst in Flugtests bestätigt werden.

P-1 und Zena AI sollen die zweite Ebene bilden

ZenaTech verfolgt dabei nicht die Idee, jede gegnerische Drohne mit einer ZenaDrone 2000 physisch abzufangen. Geplant ist vielmehr ein vernetztes System aus unterschiedlichen Plattformen. Die größere ZenaDrone 2000 soll länger im Einsatzgebiet bleiben und mehrere Bedrohungen erkennen beziehungsweise verfolgen können. Ergänzt werden soll sie durch den kleineren Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne mit einem von ZenaTech angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar. Mit Zena AI entwickelt das Unternehmen zusätzlich Software zur Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung von Bedrohungen sowie zur Koordination mehrerer autonomer Interceptoren. Gerade bei großen Angriffswellen könnte eine solche Automatisierung grundsätzlich an Bedeutung gewinnen, weil ein einzelner Bediener nicht jedes Ziel manuell bearbeiten kann. P-1, Zena AI und ZenaDrone 2000 befinden sich jedoch weiterhin in unterschiedlichen Entwicklungs- und Testphasen.

Die neuen Flugtests kommen später als ursprünglich geplant

Für Anleger gehört allerdings auch ein kritischer Punkt zur aktuellen Meldung. Im Mai hatte ZenaTech noch angekündigt, erste Feldflugtests der ZenaDrone 2000 gegen Ende des dritten Quartals 2026 beginnen zu wollen. Im neuen Update vom 6. Oktober erwartet das Unternehmen den Start der Flugtests nun im ersten Quartal 2027. Der Zeitplan hat sich damit verschoben. Diese Tests werden entscheidend sein: ZenaTech will zunächst Start, Schweben, Landung, Ausdauer, autonome Navigation und die 360-Grad-Erkennung überprüfen. Erst in späteren Entwicklungsphasen sollen unter anderem die autonome Verfolgung von Bedrohungen, die Reaktion auf mehrere Ziele und die Koordination mit P-1-Interceptoren getestet werden.

40 Milliarden Dollar zeigen, wie groß der Wettbewerb wird

Der Markt, in den ZenaTech hineinwill, wird gleichzeitig immer umkämpfter. Mit seiner "Drone Edge"-Initiative will die NATO nicht nur mehr als 40 Milliarden Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten investieren, sondern auch einen eigenen Marktplatz für getestete und NATO-kompatible Systeme schaffen. Davon profitieren nicht automatisch einzelne Anbieter. Im Gegenteil: Für kleinere Unternehmen bedeutet die steigende Nachfrage auch Wettbewerb mit etablierten Rüstungskonzernen und stark finanzierten Defense-Tech-Unternehmen. Entscheidend werden deshalb nicht angekündigte technische Daten sein, sondern erfolgreiche Tests, Zertifizierungen, Produktionsfähigkeit und letztlich reale Kundenaufträge.

Fazit: Masse wird zur neuen Herausforderung der Drohnenabwehr

Der Angriff auf die Region Moskau zeigt vor allem eines: Die Zahl gleichzeitig auftretender Drohnen kann selbst zu einer Herausforderung für Luftverteidigungssysteme werden. Die von russischer Seite genannten mehr als 650 Drohnen sind dabei Teil eines Krieges, der auf beiden Seiten schwere menschliche und wirtschaftliche Folgen verursacht. Für die Verteidigungsindustrie ergibt sich daraus dennoch eine nüchterne technische Frage: Wie können sehr viele kleine und unterschiedliche Ziele zuverlässig erkannt und abgewehrt werden, ohne begrenzte und teure Abfangmittel unnötig zu verbrauchen?

ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) versucht darauf mit einem mehrschichtigen Ansatz aus ZenaDrone 2000, dem günstigeren P-1 und Zena AI eine Antwort zu entwickeln. Die neue ZenaDrone 2000 soll lange in der Luft bleiben und später mehrere Bedrohungen verfolgen können, während kleinere Interceptoren die eigentliche Abwehr übernehmen sollen. Noch ist das allerdings ein Entwicklungsprogramm und kein operativ validiertes System. Mit den nun für das erste Quartal 2027 vorgesehenen Flugtests beginnt deshalb die entscheidende Phase: ZenaTech muss zeigen, ob sich die angekündigten technischen Fähigkeiten auch unter realistischen Bedingungen bestätigen lassen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Ukrainian drones kill two, hit fuel hub in one of biggest attacks on Moscow region, Russian war bloggers say - 6. Oktober 2026

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-drones-kill-two-moscow-region-injure-nine-more-governor-says-2026-10-06/

NATO - NATO Allies invest 40 billion dollars in counter-drone capabilities and drone training - 7. Juli 2026

https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-allies-invest-40-billion-dollars-in-counter-drone-capabilities-and-drone-training

NATO - NATO's Drone Edge - 7. Juli 2026

https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2026/07/07/natos-drone-edge

ZenaTech - ZenaTech Advances ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Toward Flight Testing for Counter-UAS and Maritime Defense - 6. Oktober 2026

https://www.zenatech.com/zenatech-advances-zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-toward-flight-testing-for-counter-uas-and-maritime-defense/

ZenaTech - ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Advances Toward Flight Testing as ZenaTech Targets $20B Counter-Drone Market - 14. Mai 2026

https://www.zenatech.com/zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-advances-toward-flight-testing-as-zenatech-targets-20b-counter-drone-market/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform - 28. Juli 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD - 19. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - Integrated Counter-UAS System Pairing Interceptor P-1 with Zena AI Detection and Swarm Command Software - 24. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

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