Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 12-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 5^th October 2026 to Friday 9^th October 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 05/10/2026 40,000 670.2328 667.0 679.0 06/10/2026 20,000 682.1868 676.0 685.0 07/10/2026 40,000 675.4696 670.0 680.5 08/10/2026 40,000 679.3713 668.0 682.5 09/10/2026 30,000 693.1395 688.0 695.0
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,339,781 and the total number of voting rights in the Company is 173,706,669.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 05/10/2026 69 673.50 16:20:19 00083119106TRLO0 XLON 05/10/2026 287 671.50 16:15:29 00083118627TRLO0 XLON 05/10/2026 181 671.50 16:15:29 00083118626TRLO0 XLON 05/10/2026 737 672.00 16:15:08 00083118556TRLO0 XLON 05/10/2026 962 671.50 16:03:44 00083117730TRLO0 XLON 05/10/2026 1032 672.00 16:03:30 00083117726TRLO0 XLON 05/10/2026 982 672.00 16:01:30 00083117585TRLO0 XLON 05/10/2026 205 670.50 15:58:56 00083117341TRLO0 XLON 05/10/2026 791 670.50 15:55:17 00083116894TRLO0 XLON 05/10/2026 211 670.50 15:55:12 00083116891TRLO0 XLON 05/10/2026 1071 670.50 15:48:22 00083116449TRLO0 XLON 05/10/2026 145 670.50 15:48:22 00083116448TRLO0 XLON 05/10/2026 1006 671.00 15:42:43 00083116046TRLO0 XLON 05/10/2026 1046 670.00 15:33:01 00083115303TRLO0 XLON 05/10/2026 942 670.00 15:33:01 00083115302TRLO0 XLON 05/10/2026 1072 670.50 15:24:47 00083114104TRLO0 XLON 05/10/2026 1128 671.50 15:23:30 00083114024TRLO0 XLON 05/10/2026 1012 671.50 15:12:48 00083113580TRLO0 XLON 05/10/2026 1122 672.00 15:12:48 00083113578TRLO0 XLON 05/10/2026 1001 669.00 15:07:50 00083113199TRLO0 XLON 05/10/2026 581 669.50 15:06:36 00083113154TRLO0 XLON 05/10/2026 1144 668.00 15:00:51 00083112910TRLO0 XLON 05/10/2026 963 669.00 14:50:52 00083112452TRLO0 XLON 05/10/2026 950 669.00 14:44:34 00083112113TRLO0 XLON 05/10/2026 964 670.00 14:42:40 00083111999TRLO0 XLON 05/10/2026 954 670.00 14:42:39 00083111997TRLO0 XLON 05/10/2026 1072 670.50 14:42:30 00083111993TRLO0 XLON 05/10/2026 1089 668.00 14:34:24 00083111340TRLO0 XLON 05/10/2026 1096 669.00 14:19:24 00083110488TRLO0 XLON 05/10/2026 12 669.00 14:19:24 00083110487TRLO0 XLON 05/10/2026 295 669.00 14:19:20 00083110484TRLO0 XLON 05/10/2026 283 669.00 14:19:20 00083110483TRLO0 XLON 05/10/2026 283 669.00 14:19:20 00083110482TRLO0 XLON 05/10/2026 283 669.00 14:19:20 00083110481TRLO0 XLON 05/10/2026 1029 670.00 14:05:04 00083110019TRLO0 XLON 05/10/2026 673 670.00 13:58:20 00083109798TRLO0 XLON 05/10/2026 292 670.00 13:58:20 00083109797TRLO0 XLON 05/10/2026 111 669.50 13:38:38 00083108993TRLO0 XLON 05/10/2026 422 669.50 13:38:38 00083108992TRLO0 XLON 05/10/2026 422 669.50 13:38:38 00083108991TRLO0 XLON 05/10/2026 1135 670.00 13:38:22 00083108981TRLO0 XLON 05/10/2026 1008 669.50 13:19:00 00083108338TRLO0 XLON 05/10/2026 1035 669.50 13:19:00 00083108337TRLO0 XLON 05/10/2026 1173 669.00 12:45:12 00083107576TRLO0 XLON 05/10/2026 1077 667.00 12:09:00 00083106803TRLO0 XLON 05/10/2026 338 668.00 11:12:59 00083105761TRLO0 XLON 05/10/2026 696 668.00 11:12:59 00083105760TRLO0 XLON 05/10/2026 1049 670.00 10:42:10 00083105230TRLO0 XLON 05/10/2026 1134 670.00 10:15:13 00083104417TRLO0 XLON 05/10/2026 1042 672.50 08:56:17 00083101326TRLO0 XLON 05/10/2026 740 671.50 08:49:41 00083101119TRLO0 XLON 05/10/2026 371 671.50 08:49:41 00083101118TRLO0 XLON 05/10/2026 406 674.00 08:16:07 00083099808TRLO0 XLON 05/10/2026 641 674.00 08:16:07 00083099807TRLO0 XLON 05/10/2026 235 679.00 08:07:19 00083099586TRLO0 XLON 06/10/2026 619 682.00 16:19:10 00083144159TRLO0 XLON 06/10/2026 177 682.00 16:19:10 00083144158TRLO0 XLON 06/10/2026 1121 681.50 16:15:55 00083144037TRLO0 XLON 06/10/2026 931 681.50 16:15:55 00083144036TRLO0 XLON 06/10/2026 1037 681.50 16:08:27 00083143502TRLO0 XLON 06/10/2026 1099 681.50 16:08:27 00083143501TRLO0 XLON 06/10/2026 402 681.50 16:00:37 00083142957TRLO0 XLON 06/10/2026 66 681.50 16:00:37 00083142956TRLO0 XLON 06/10/2026 932 681.50 16:00:37 00083142955TRLO0 XLON 06/10/2026 1023 681.50 16:00:37 00083142954TRLO0 XLON 06/10/2026 1112 682.50 14:42:02 00083137008TRLO0 XLON 06/10/2026 992 684.00 14:27:51 00083136082TRLO0 XLON 06/10/2026 116 681.50 13:37:59 00083134184TRLO0 XLON 06/10/2026 387 681.50 13:37:59 00083134183TRLO0 XLON 06/10/2026 585 681.00 13:37:59 00083134182TRLO0 XLON 06/10/2026 371 681.00 13:37:59 00083134181TRLO0 XLON 06/10/2026 699 683.00 13:11:59 00083133205TRLO0 XLON 06/10/2026 296 683.00 13:11:59 00083133204TRLO0 XLON 06/10/2026 990 683.50 12:37:23 00083132029TRLO0 XLON 06/10/2026 1070 685.00 11:02:48 00083129812TRLO0 XLON 06/10/2026 929 685.00 11:02:48 00083129811TRLO0 XLON 06/10/2026 968 683.00 09:22:36 00083124962TRLO0 XLON 06/10/2026 768 683.00 09:05:52 00083124173TRLO0 XLON 06/10/2026 368 683.00 09:05:52 00083124172TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
06/10/2026 4 683.00 09:05:52 00083124171TRLO0 XLON 06/10/2026 1109 684.00 09:04:38 00083124076TRLO0 XLON 06/10/2026 202 680.00 09:01:57 00083124010TRLO0 XLON 06/10/2026 384 680.00 08:52:11 00083123403TRLO0 XLON 06/10/2026 384 680.00 08:44:20 00083123121TRLO0 XLON 06/10/2026 859 676.00 08:23:33 00083121956TRLO0 XLON 07/10/2026 934 677.50 16:14:31 00083170389TRLO0 XLON 07/10/2026 998 678.00 16:11:53 00083170166TRLO0 XLON 07/10/2026 1105 678.00 16:10:53 00083170126TRLO0 XLON 07/10/2026 893 678.00 16:09:53 00083170083TRLO0 XLON 07/10/2026 236 677.00 16:05:49 00083169897TRLO0 XLON 07/10/2026 9 677.50 16:05:46 00083169894TRLO0 XLON 07/10/2026 65 677.50 16:05:46 00083169893TRLO0 XLON 07/10/2026 922 676.50 16:00:40 00083169637TRLO0 XLON 07/10/2026 272 677.50 15:53:55 00083169232TRLO0 XLON 07/10/2026 180 677.50 15:53:55 00083169231TRLO0 XLON 07/10/2026 1010 677.50 15:50:46 00083169048TRLO0 XLON 07/10/2026 472 677.50 15:47:46 00083168833TRLO0 XLON 07/10/2026 128 677.50 15:47:46 00083168832TRLO0 XLON 07/10/2026 356 677.50 15:47:32 00083168816TRLO0 XLON 07/10/2026 865 678.00 15:42:46 00083168529TRLO0 XLON 07/10/2026 212 678.00 15:42:46 00083168528TRLO0 XLON 07/10/2026 888 678.00 15:38:35 00083167992TRLO0 XLON 07/10/2026 1072 678.00 15:30:57 00083167480TRLO0 XLON 07/10/2026 971 679.00 15:26:12 00083167129TRLO0 XLON 07/10/2026 1043 680.00 15:20:24 00083166794TRLO0 XLON 07/10/2026 5 680.00 15:20:24 00083166793TRLO0 XLON 07/10/2026 37 678.00 15:09:46 00083166042TRLO0 XLON 07/10/2026 893 678.00 15:09:24 00083166021TRLO0 XLON 07/10/2026 951 678.50 15:09:06 00083166008TRLO0 XLON 07/10/2026 1016 676.50 15:00:29 00083165419TRLO0 XLON 07/10/2026 459 676.50 14:57:06 00083165213TRLO0 XLON 07/10/2026 312 676.50 14:57:06 00083165212TRLO0 XLON 07/10/2026 336 676.50 14:57:06 00083165211TRLO0 XLON 07/10/2026 1035 676.50 14:55:13 00083165115TRLO0 XLON 07/10/2026 28 675.00 14:50:13 00083164654TRLO0 XLON 07/10/2026 719 674.50 14:49:56 00083164599TRLO0 XLON 07/10/2026 351 674.50 14:49:56 00083164598TRLO0 XLON 07/10/2026 961 674.50 14:48:56 00083164458TRLO0 XLON 07/10/2026 27 675.00 14:47:56 00083164393TRLO0 XLON 07/10/2026 942 675.00 14:46:56 00083164341TRLO0 XLON 07/10/2026 781 673.00 14:32:20 00083162731TRLO0 XLON 07/10/2026 134 673.00 14:32:20 00083162730TRLO0 XLON 07/10/2026 951 673.00 14:32:20 00083162729TRLO0 XLON 07/10/2026 975 672.50 14:14:53 00083161145TRLO0 XLON 07/10/2026 118 672.50 14:14:53 00083161144TRLO0 XLON 07/10/2026 1061 673.00 14:10:03 00083160794TRLO0 XLON 07/10/2026 1019 673.50 14:02:18 00083160384TRLO0 XLON 07/10/2026 619 673.50 13:59:18 00083160243TRLO0 XLON 07/10/2026 247 673.50 13:59:18 00083160242TRLO0 XLON 07/10/2026 195 673.50 13:59:18 00083160241TRLO0 XLON 07/10/2026 136 673.00 13:50:44 00083159941TRLO0 XLON 07/10/2026 206 673.00 13:50:44 00083159940TRLO0 XLON 07/10/2026 734 673.00 13:50:44 00083159939TRLO0 XLON 07/10/2026 1212 673.00 13:50:44 00083159938TRLO0 XLON 07/10/2026 157 673.00 13:50:44 00083159937TRLO0 XLON 07/10/2026 924 674.00 13:44:46 00083159651TRLO0 XLON 07/10/2026 960 670.00 13:33:18 00083158823TRLO0 XLON 07/10/2026 1095 672.00 13:17:37 00083157925TRLO0 XLON 07/10/2026 714 672.00 12:46:13 00083156799TRLO0 XLON 07/10/2026 210 672.00 12:46:13 00083156798TRLO0 XLON 07/10/2026 923 672.50 12:32:44 00083156422TRLO0 XLON 07/10/2026 775 672.50 12:32:44 00083156421TRLO0 XLON 07/10/2026 215 672.50 12:32:44 00083156420TRLO0 XLON 07/10/2026 1097 674.50 11:42:49 00083154178TRLO0 XLON 07/10/2026 921 675.50 10:40:46 00083152083TRLO0 XLON 07/10/2026 1001 680.50 10:02:41 00083150674TRLO0 XLON 07/10/2026 1018 674.50 08:49:56 00083147976TRLO0 XLON 07/10/2026 899 674.50 08:36:12 00083147344TRLO0 XLON 08/10/2026 736 679.00 16:18:33 00083196737TRLO0 XLON 08/10/2026 607 679.00 16:15:11 00083196469TRLO0 XLON 08/10/2026 1166 679.00 16:10:48 00083196181TRLO0 XLON 08/10/2026 537 679.50 16:02:10 00083195518TRLO0 XLON 08/10/2026 402 679.50 16:02:10 00083195517TRLO0 XLON 08/10/2026 1097 680.00 15:54:47 00083194974TRLO0 XLON 08/10/2026 942 681.50 15:52:01 00083194775TRLO0 XLON 08/10/2026 800 681.50 15:52:01 00083194774TRLO0 XLON 08/10/2026 131 681.50 15:52:01 00083194773TRLO0 XLON 08/10/2026 25 682.00 15:48:07 00083194337TRLO0 XLON 08/10/2026 32 682.00 15:48:07 00083194336TRLO0 XLON 08/10/2026 667 682.50 15:46:24 00083194262TRLO0 XLON 08/10/2026 285 682.50 15:46:24 00083194261TRLO0 XLON 08/10/2026 270 682.00 15:46:24 00083194260TRLO0 XLON 08/10/2026 51 682.00 15:46:24 00083194259TRLO0 XLON 08/10/2026 1048 682.50 15:46:02 00083194236TRLO0 XLON 08/10/2026 11 682.50 15:45:02 00083194170TRLO0 XLON 08/10/2026 46 682.50 15:44:02 00083194034TRLO0 XLON 08/10/2026 390 682.50 15:44:02 00083194033TRLO0 XLON 08/10/2026 347 682.50 15:44:02 00083194032TRLO0 XLON 08/10/2026 1052 682.50 15:36:02 00083193528TRLO0 XLON 08/10/2026 279 682.50 15:36:02 00083193527TRLO0 XLON 08/10/2026 727 682.50 15:36:02 00083193526TRLO0 XLON 08/10/2026 998 682.50 15:25:16 00083192853TRLO0 XLON 08/10/2026 3621 682.50 15:25:16 00083192852TRLO0 XLON 08/10/2026 2832 682.50 15:25:16 00083192851TRLO0 XLON 08/10/2026 913 680.50 14:54:19 00083191266TRLO0 XLON 08/10/2026 381 681.50 14:48:13 00083190932TRLO0 XLON 08/10/2026 906 681.50 14:48:13 00083190931TRLO0 XLON 08/10/2026 525 681.50 14:48:13 00083190930TRLO0 XLON 08/10/2026 1043 680.50 14:36:28 00083190067TRLO0 XLON 08/10/2026 1027 680.50 14:30:10 00083189499TRLO0 XLON 08/10/2026 486 681.00 14:27:42 00083189375TRLO0 XLON 08/10/2026 512 681.00 14:27:42 00083189374TRLO0 XLON 08/10/2026 1090 681.50 14:27:41 00083189373TRLO0 XLON 08/10/2026 991 681.50 14:09:26 00083188688TRLO0 XLON 08/10/2026 925 680.50 13:56:36 00083188167TRLO0 XLON 08/10/2026 1100 680.00 13:52:06 00083188038TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
08/10/2026 315 678.50 13:09:36 00083186960TRLO0 XLON 08/10/2026 748 678.50 13:09:36 00083186959TRLO0 XLON 08/10/2026 222 677.00 13:00:42 00083186686TRLO0 XLON 08/10/2026 40 677.00 12:56:47 00083186560TRLO0 XLON 08/10/2026 38 677.00 12:55:12 00083186545TRLO0 XLON 08/10/2026 19 677.00 12:50:03 00083186243TRLO0 XLON 08/10/2026 263 677.00 12:50:03 00083186242TRLO0 XLON 08/10/2026 66 677.00 12:50:03 00083186241TRLO0 XLON 08/10/2026 947 677.00 12:48:26 00083186036TRLO0 XLON 08/10/2026 267 677.00 12:48:26 00083186035TRLO0 XLON 08/10/2026 32 676.50 12:45:20 00083185969TRLO0 XLON 08/10/2026 141 676.50 12:45:20 00083185968TRLO0 XLON 08/10/2026 450 673.50 11:25:28 00083183345TRLO0 XLON 08/10/2026 756 673.50 11:25:28 00083183344TRLO0 XLON 08/10/2026 373 675.50 11:15:18 00083182944TRLO0 XLON 08/10/2026 206 675.50 11:15:18 00083182943TRLO0 XLON 08/10/2026 1096 675.00 11:06:08 00083182544TRLO0 XLON 08/10/2026 412 675.00 11:06:08 00083182543TRLO0 XLON 08/10/2026 538 675.00 11:06:08 00083182542TRLO0 XLON 08/10/2026 203 673.50 10:30:46 00083181393TRLO0 XLON 08/10/2026 929 671.50 09:33:03 00083179067TRLO0 XLON 08/10/2026 986 671.00 08:53:27 00083176548TRLO0 XLON 08/10/2026 937 673.00 08:33:41 00083175304TRLO0 XLON 08/10/2026 8 673.00 08:33:33 00083175303TRLO0 XLON 08/10/2026 109 668.00 08:15:01 00083173980TRLO0 XLON 08/10/2026 901 668.00 08:15:01 00083173981TRLO0 XLON 09/10/2026 637 690.00 16:14:35 00083221361TRLO0 XLON 09/10/2026 607 690.00 16:13:35 00083221230TRLO0 XLON 09/10/2026 1100 689.50 16:02:34 00083220324TRLO0 XLON 09/10/2026 928 689.00 15:52:43 00083219530TRLO0 XLON 09/10/2026 983 689.50 15:41:43 00083218908TRLO0 XLON 09/10/2026 1090 688.00 15:34:46 00083218322TRLO0 XLON 09/10/2026 914 689.00 15:18:29 00083217862TRLO0 XLON 09/10/2026 925 690.50 15:02:31 00083216999TRLO0 XLON 09/10/2026 891 690.50 14:44:39 00083216012TRLO0 XLON 09/10/2026 190 692.00 14:37:56 00083215407TRLO0 XLON 09/10/2026 707 692.00 14:37:56 00083215406TRLO0 XLON 09/10/2026 1006 692.50 14:30:18 00083214739TRLO0 XLON 09/10/2026 1076 694.50 13:52:47 00083213653TRLO0 XLON 09/10/2026 929 695.00 13:51:45 00083213645TRLO0 XLON 09/10/2026 1060 695.00 13:51:45 00083213644TRLO0 XLON 09/10/2026 972 695.00 13:51:45 00083213643TRLO0 XLON 09/10/2026 1056 695.00 13:51:45 00083213642TRLO0 XLON 09/10/2026 598 695.00 13:51:45 00083213641TRLO0 XLON 09/10/2026 427 695.00 13:43:50 00083213334TRLO0 XLON 09/10/2026 97 695.00 11:56:27 00083209816TRLO0 XLON 09/10/2026 92 695.00 11:56:27 00083209815TRLO0 XLON 09/10/2026 47 695.00 11:56:27 00083209814TRLO0 XLON 09/10/2026 1047 695.00 11:56:27 00083209813TRLO0 XLON 09/10/2026 1001 694.50 11:45:22 00083209324TRLO0 XLON 09/10/2026 1036 695.00 11:40:22 00083209083TRLO0 XLON 09/10/2026 1037 695.00 11:40:22 00083209082TRLO0 XLON 09/10/2026 985 695.00 11:40:22 00083209081TRLO0 XLON 09/10/2026 961 695.00 11:40:22 00083209080TRLO0 XLON 09/10/2026 1065 695.00 11:40:22 00083209079TRLO0 XLON 09/10/2026 975 695.00 11:40:22 00083209078TRLO0 XLON 09/10/2026 1324 695.00 11:40:22 00083209077TRLO0 XLON 09/10/2026 1034 695.00 11:40:22 00083209076TRLO0 XLON 09/10/2026 1056 695.00 09:02:41 00083201890TRLO0 XLON 09/10/2026 1004 692.50 08:43:47 00083200765TRLO0 XLON 09/10/2026 1021 693.00 08:43:47 00083200759TRLO0 XLON 09/10/2026 122 691.00 08:37:00 00083200436TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.
Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.
For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 445989 EQS News ID: 2413764 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)