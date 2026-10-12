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TRATON GROUP steigert dank starkem US-Geschäft Absatz im dritten Quartal 2026 um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge
München, 12. Oktober 2026 - Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2026 - auf Basis vorläufiger Zahlen - ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 % auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem in den USA zog die Kundennachfrage sehr stark an. Damit verstärkt sich nach einem verhaltenen Auftaktquartal und einem Absatzplus um 4 % im zweiten Quartal 2026 der Aufwärtstrend der TRATON GROUP. Der kumulierte Absatz der ersten neun Monate 2026 erreicht somit 230.400 Fahrzeuge und liegt damit 3 % über Vorjahresniveau.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten
Scania Vehicles & Services hat den Absatz im dritten Quartal 2026 um 3 % gesteigert. Treiber waren vor allem der Produktionshochlauf des neuen chinesischen Werks in Rugao sowie das staatliche Kreditprogramm "Move Brasil" in Brasilien. Der Absatz in den ersten neun Monaten 2026 lag um 1 % über dem Vergleichszeitraum.
MAN Truck & Bus verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen leichten Absatzrückgang von 1 %. Dabei entwickelte sich das Lkw-Geschäft positiv, wohingegen das Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE rückläufig war. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Absatz von MAN um 5 % über dem Vorjahreszeitraum.
International Motors hat im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Absatzplus von 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit den Absatzrückgang des ersten Halbjahrs 2026 mehr als ausgeglichen. Der US-Markt zeigte zuletzt eine starke Belebung der Kundennachfrage. In den ersten neun Monaten 2026 betrug das Absatzplus von International somit 3 %.
Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat im dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 5 % verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 1 % verzeichnet.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2026 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 28. Oktober 2026 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/publikationen
Kontakt
Ursula Querette
Thomas Paschen
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
12.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Str. 26
|80992 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 360 98 70
|E-Mail:
|investor.relations@traton.com
|Internet:
|www.traton.com
|ISIN:
|DE000TRAT0N7
|WKN:
|TRAT0N
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Stockholm
|LEI Code:
|529900UIMQRKPFN6SV80
|EQS News ID:
|2413654
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2413654 12.10.2026 CET/CEST