Rund 8000 Menschen demonstrierten in Berlin für mehr Erneuerbare Energien. Sie fordern vom Bundestag Nachbesserungen an EEG und Netzanschlusspaket. Aus ihrer Sicht verunsichern sie Investoren. Für PV, Speicher und Wärmepumpen sind vor allem der geforderte Netz- und Speicherausbau sowie eine niedrigere Stromsteuer relevant. Das Bündnis Erneuerbare Energien hat am 9. Oktober 2026 in Berlin zu einer Demonstration für Erneuerbare Energien aufgerufen. Unter dem Titel "Erneuerbare Energien - Ausbauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver