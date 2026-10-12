NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gaskonzerns entwickele sich stark, schrieb Mark Wilson in einem Ausblick am Montag. Mit einem geschätzten Gewinn von rund 10,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal liege er um sieben Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2026 / 23:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2026 / 23:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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