NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 1440 auf 1310 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Montag mit den jüngsten Aussagen des Stromerzeugers und Netzbetreibers, mit der Inflation sowie mit dem etwas festeren US-Dollar./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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