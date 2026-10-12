Berlin - Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin steht ihre Nachfolge im Ministeramt offenbar bereits fest. Wie mehrere Medien am Montag übereinstimmend berichten, soll der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer ins Kabinett nachrücken. Derzeit ist er noch Chef der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag.
Bas hatte ihren Rücktritt am Morgen bekannt gegeben. Als Hintergrund hatte sie persönliche Gründe, aber auch öffentliche Angriffe aus den Reihen des Koalitionspartners genannt. Da sie momentan nicht die Kraft aufbringen könne, kurzfristig ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.
Bas hatte ihren Rücktritt am Morgen bekannt gegeben. Als Hintergrund hatte sie persönliche Gründe, aber auch öffentliche Angriffe aus den Reihen des Koalitionspartners genannt. Da sie momentan nicht die Kraft aufbringen könne, kurzfristig ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur