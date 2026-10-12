Auf Basis vorläufiger Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 soll der Umsatz bei SGL Carbon auf 595 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA auf rund 106 Mio. Euro (9M: 108,6 Mio. Euro) sinken. Trotz der Rückgänge ist das besser als erwartet: Das Unternehmen hob daraufhin die Ziele 2026 an. Demnach soll im Gesamtjahr 2026 der Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielrange von 720 bis 770 Mio. Euro liegen. Dass das dennoch weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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