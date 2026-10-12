Zürich - Der Schweizer Markt für Anleihen boomt. Nach einem Rekordjahr 2025 hat sich die starke Nachfrage nach dieser Form der Geldbeschaffung auch im laufenden Jahr fortgesetzt. Dabei leihen sich zunehmend grosse US-Technologiekonzerne Geld in Schweizer Franken, wie aus dem am Montag veröffentlichten «Swiss Rating Guide 2026» der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden an der Schweizer Börse SIX insgesamt 558 neue Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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