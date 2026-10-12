Die Fraport-Aktie (577330) muss derzeit erheblich leiden. Mit Blick auf das geopolitische Umfeld sind die Gründe für den rasanten Kursverfall schnell gefunden. So rutschte der Titel binnen Jahresfrist rund 24 Prozent ab. Nun muss ich zeigen, ob die Unterstützung im Bereich der 55-Euro-Marke hält. Betrachtet man die jüngsten Halbjahreszahlen des Fraport-Konzerns, dann könnte man der Meinung sein, dass die Talfahrt zügig enden muss. Denn der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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