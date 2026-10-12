FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDax unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt./ajx/mis