Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in einer ersten Reaktion auf den Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) Verständnis für ihre Entscheidung gezeigt.



"Bärbel Bas und ich haben in der Bundesregierung vertrauensvoll zusammengearbeitet", schrieb Merz bei X. Für das Engagement danke er ihr. "Ihre Entscheidung verdient Respekt. Als Vater und Großvater kann ich nur erahnen, wie schwer dieser Verlust wiegt. Ihr und ihrer Familie wünsche ich viel Kraft", so der Kanzler.



Bas hatte ihren Rücktritt als Ministerin und Parteivorsitzende am Morgen bekannt gegeben. Als Hintergrund hatte sie persönliche Gründe, aber auch öffentliche Angriffe aus den Reihen des Koalitionspartners genannt. Da sie momentan nicht die Kraft aufbringen könne, kurzfristig ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.



Als Nachfolger im Ministeramt ist Alexander Schweitzer im Gespräch. Dagegen gibt es allerdings Widerstand innerhalb der SPD. "Wir erwarten, dass die Nachbesetzung des Ministeriums mit einer Frau erfolgt", heißt es in einer Erklärung der Vorsitzenden der SPD Frauen, Carmen Wegge und Ulrike Häfner, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten. "Postengeschacher zwischen Männern stellen wir uns entschieden entgegen." Es gebe kompetente Frauen, die sowohl in die aktuellen Gesetzgebungsverfahren eingearbeitet seien als auch Erfahrungen auf Bundesebene hätten und die problemlos das Ministerium übernehmen können.





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