Mit dem für den 14. Oktober 2026 terminierten Downlisting vom Prime Standard in das Spezial-Freiverkehrssegment Scale der Börse Frankfurt stellt Elumeo auch seine Bilanzierung von IFRS auf das deutsche HGB um. Ziel ist es, den "administrativen und externen Aufwand" für den TV- und Online-Schmuckhändler zu reduzieren. Einher geht die Maßnahme mit einer - bedingt durch die künftig geltenden Logiken der HGB-Welt - Neueinschätzung der Prognose für 2026. So rechnen die Berliner nun mit einem bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in einer Bandbreite von minus 1,0 bis plus 0,4 Mio. Euro. Die bisherige Bandbreite erstreckte sich von minus 0,5 bis plus 1,5 Mio. Euro. Rein optisch kommt die Ergebnisumstellung auf HGB also erst mal schlechter daher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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