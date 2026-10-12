Mainz - Die SPD in Rheinland-Pfalz hat bestätigt, dass der ehemalige Ministerpräsident Alexander Schweitzer das Amt des Bundesarbeitsministers übernehmen wird. Er übernehme das Amt auf Wunsch der Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil, teilten die stellvertretenden Landesvorsitzenden Doris Ahnen und Sven Teuber mit.
Schweitzer sei "Arbeits- und Sozialpolitiker aus Leidenschaft". In Rheinland-Pfalz war er bereits Minister für Arbeit und Soziales und hatte in dieser Funktion den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz inne. Auch als Ministerpräsident habe er diese Themen stets im Blick gehabt.
Ahnen und Teuber wiesen darauf hin, dass die neue Aufgabe keine einfache werde, denn die anstehenden Reformen seien groß. Sie zeigten sich aber überzeugt, dass Schweitzer in dieser Funktion das Land voranbringen werde.
Schweitzer sei "Arbeits- und Sozialpolitiker aus Leidenschaft". In Rheinland-Pfalz war er bereits Minister für Arbeit und Soziales und hatte in dieser Funktion den Vorsitz der Arbeits- und Sozialministerkonferenz inne. Auch als Ministerpräsident habe er diese Themen stets im Blick gehabt.
Ahnen und Teuber wiesen darauf hin, dass die neue Aufgabe keine einfache werde, denn die anstehenden Reformen seien groß. Sie zeigten sich aber überzeugt, dass Schweitzer in dieser Funktion das Land voranbringen werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur