Brüssel - Die Europäische Union will die Einfuhr von Hybridautos aus China auf jährlich 350'000 Fahrzeuge begrenzen. Darauf haben sich Brüssel und Peking geeinigt, wie ein EU-Vertreter am Montag mitteilte. Damit dürften sich die chinesischen Exporte in die EU mehr als halbieren. Für das laufende Jahr wird noch mit rund 800'000 Fahrzeugen gerechnet. China deutete seinerseits an, dass es im Rahmen der Vereinbarung jährlich mindestens 302'000 Hybridfahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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