Bern - Die BKW übernimmt den Windpark Öhringen-Karlsfurt in Baden-Württemberg. Der Windpark soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen und jährlich mehr als 80 GWh erneuerbaren Strom produzieren. Mit der Akquisition erweitert die BKW ihr Windportfolio in Deutschland um 33,6 MW und baut ihre erneuerbare Energieproduktion in einem ihrer europäischen Kernmärkte weiter aus. Die BKW hat den Vertrag mit dem Projektentwickler ABO Energy für den Kauf des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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