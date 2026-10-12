Zürich - Schweizer Verwaltungen und Organisationen stehen vor einem grundlegenden Wandel: Customer Experience (CX) entwickelt sich vom Digitalisierungsthema zum strategischen Steuerungsprinzip. Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht effizientere und intelligentere Services - gleichzeitig steigen die Anforderungen an Vertrauen, Inklusion, Empathie und digitale Souveränität. Entscheidend ist nicht die Technologie allein, sondern das Zusammenspiel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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