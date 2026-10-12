FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 225 (245) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2440 (2490) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 380 (550) PENCE - JEFFERIES CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2800) P - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1310 (1440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES STANDARD LIFE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 950 (970) PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News