Münchens Autobauer zieht nach seiner Gewinnwarnung die Sparschraube an - sichtbar etwa auf Frankreichs wichtigster Branchenschau. Parallel sorgt die zurückgezogene Leasing-Zusage für Sachsen-Anhalts neuen AfD-Landtagspräsidenten für Debatten. Die Aktie notiert nahe dem Zwölfmonatstief.Wenn am Dienstag in Paris der Autosalon seine Tore öffnet, fehlt ein bekannter Name: BMW und Mini haben ihre Teilnahme gestrichen. Der Rückzug ist Teil des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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