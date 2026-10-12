Berlin - Der Chef der Bayern-SPD, Sebastian Roloff, kritisiert nach dem Rücktritt von Parteichefin Bärbel Bas das Verhalten der Union. Die Angriffe gegen Bas kamen ihm zufolge aus den höchsten Ebenen der CDU, wie er dem "Handelsblatt" sagte.
"Wenn die Koalition erfolgreich sein will, stellen sich auch Fragen der Zusammenarbeit neu", sagte Roloff der Zeitung. "Es kann keine Angriffe mehr innerhalb der Regierung geben, wie sie gegen Bärbel Bas ausgerechnet in den vergangenen Wochen auch aus der Spitze der CDU gekommen sind."
"Wenn die Koalition erfolgreich sein will, stellen sich auch Fragen der Zusammenarbeit neu", sagte Roloff der Zeitung. "Es kann keine Angriffe mehr innerhalb der Regierung geben, wie sie gegen Bärbel Bas ausgerechnet in den vergangenen Wochen auch aus der Spitze der CDU gekommen sind."
© 2026 dts Nachrichtenagentur