Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/10/2026
FR0013230612
4 243
15.8119
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/10/2026
FR0013230612
1 400
15.7374
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/10/2026
FR0013230612
828
15.6880
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
05/10/2026
FR0013230612
2 360
15.7058
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
2 843
15.9607
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
209
15.9025
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/10/2026
FR0013230612
3 124
15.7690
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/10/2026
FR0013230612
1 300
15.7106
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/10/2026
FR0013230612
2 616
15.5251
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/10/2026
FR0013230612
800
15.4935
CEUX
TOTAL
19 723
15.7467
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Contacts:
Tikehau Capital