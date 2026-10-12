Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Montag bis am Mittag etwas an, kann dabei aber die Gewinne aus dem frühen Handel nicht ganz halten. Der positive Trend vom vergangenen Freitag setzt sich damit aber immerhin fort. Zuletzt hätten sich die Inflationssorgen leicht entspannt und die Renditen globaler Staatsanleihen etwas von ihren langjährigen Höchstständen entfernt, heisst es in einer Lagebeurteilung der Zürcher Kantonalbank. Hilfreich seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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